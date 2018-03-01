Президент Владимир Путин рассказал о перспективах развития экономики в России

В Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», проходит церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию.

Владимир Путин рассказал о перспективах развития экономики в России.

– Чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование и здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет нам потребуется направить на эти цели значительные дополнительные финансовые ресурсы.

Вопрос: за счёт чего? За счёт чего планируется изыскать эти средства? Прежде всего нужно чётко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов. Энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов. Также будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия.

Они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы.

Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причём всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост. Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона – главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства.

Владимир Путин отметил, что в последние годы укрепилась устойчивость национальной экономики, также значительно снизилась зависимость экономики и бюджета от колебаний цен на энергоносители.

– Мы нарастили объём золотовалютных резервов. Инфляция опустилась на рекордно низкий уровень, чуть больше двух процентов. Конечно, мы с вами понимаем, что по целому ряду товаров первой необходимости рост цен остаётся существенно выше. За этим нужно жёстко наблюдать, внимательно следить, в том числе антимонопольной службе. Но в целом такой низкий уровень инфляции даёт дополнительные возможности для развития. Напомню, ещё в 2015 году, совсем недавно, инфляция составляла почти 13 процентов – 12,9 процента.

Глава государства рассказал, что в России сформирована новая макроэкономическая реальность, с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики.

– Для граждан это условие для роста реальных доходов, снижения стоимости ипотеки. Для бизнеса – предсказуемость в работе и более дешёвый кредит. Бизнес должен тоже адаптироваться, привыкнуть к этим новым макроэкономическим условиям. И, наконец, это позволяет привлекать длинные заёмные средства и частные инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты.

Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредита. Рассчитываю здесь на поддержку со стороны Банка России, что, принимая свои решения, реализуя меры денежно-кредитной политики, развивая финансовые рынки, он будет работать в контакте с правительством в интересах общей цели – создания условий для повышения темпов экономического роста.

Что нужно сделать для дальнейшего изменения структуры национальной экономики и наращивания её конкурентоспособности?

– Необходимо на принципиально ином уровне задействовать источники роста. Где они? Прежде всего – увеличить производительность труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе. По этому показателю мы всё ещё заметно отстаём.

Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей (это промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и торговля) росла темпами не ниже 5 процентов в год, что позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира.

Хочу подчеркнуть, что повышение производительности труда – это и рост заработной платы, а значит, и потребительского спроса.

Это, в свою очередь, дополнительный драйвер для развития экономики.

Все наши действия должны подталкивать компании к выпуску технически сложной продукции, к внедрению более эффективных технологий. Нужно провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей, нацелить их на создание конкурентных товаров.

Второй источник роста – это увеличение инвестиций. Мы уже ставили задачу довести их до 25 процентов от ВВП, а затем и до 27 процентов. Задача, к сожалению, пока не решена. Чтобы обеспечить устойчивый рост, нам необходимо это сделать, сделать во что бы то ни стало. Рассчитываю, что новое правительство совместно с Банком России представит конкретный план действий по этому направлению.

Владимир Путин обозначил, что инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности.

– Нам нужно обеспечить здесь высочайшую динамику, выйти на уровень, когда в среднем каждое второе предприятие в течение года осуществляет технологические изменения. Вот тогда будет заметно обновление экономики и промышленности.

Третий масштабный резерв экономического роста – это развитие малого предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40 процентам, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов человек.

Одна из ключевых проблем, которая волнует предпринимателей, – трудно получить доступ к финансовым ресурсам.

Сейчас правительство осуществляет программу, по которой малый производственный бизнес может взять кредит под фактическую ставку в 6,5 процента. Считаю, что её нужно обязательно продолжить, а главное – обеспечить реальную доступность такого инструмента поддержки.

И, наконец, ещё один источник роста – это развитие несырьевого экспорта. Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые выходят на внешние рынки.

В течение шести лет мы должны практически удвоить объём несырьевого, неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов, в том числе довести поставки продукции машиностроения до 50 миллиардов. До 100 миллиардов долларов должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм, транспорт.

Для того чтобы экономика заработала в полную силу, нам нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции.

Хочу обозначить здесь принципиальную позицию. Доля государства в экономике должна постепенно снижаться. В этой связи отмечу, что в последнее время в результате оздоровления банковской системы (и это очень правильный процесс, я его поддерживаю) под контроль государства перешёл ряд финансовых активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать.

Следует убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость.

Прошу рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства с участием Верховного Суда, правоохранительных органов, прокуратуры, представителей делового сообщества подготовить на этот счёт конкретные предложения. С кондачка такие вопросы не решаются. Но их обязательно нужно рассмотреть, вынести для решения и решить. Сделать это нужно как можно быстрее.

При этом, напротив, нормы уголовного права должны жёстко действовать в отношении преступлений против интересов граждан, общества, экономических свобод.

Это посягательство на собственность и средства граждан, рейдерские захваты, нарушение конкуренции, уклонение от уплаты налогов и разворовывание бюджетных средств.

Президент затронул тему бизнеса. По словам Владимира Путина, необходимо поддержать начинающих предпринимателей.

– Ещё одна важная тема. Количество разного рода проверок формально вроде бы снижается, но в ходе встреч с бизнесом мы слышим, что коренных изменений пока не происходит. Нужно сделать так, чтобы появление контролёров на предприятиях стало исключением. Это оправданно только на объектах с повышенным риском. В остальных случаях должны использоваться дистанционные методы контроля. В течение двух лет необходимо перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход. Напомню, законодательная база для этого сформирована.

Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно было открыть своё дело буквально одним кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит удалённо, через интернет.

Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчётности, сделать для них уплату налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме. Что касается предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, то им налоговую отчётность нужно решительно упростить. Знаете, это всё такая рутина, на первый взгляд, но эта рутина и не позволяет нам энергично двигаться вперёд. Нужно всё сделать, чтобы зачистить это пространство. Добавлю, что активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики.

Хотел бы сейчас обратиться ко всем представителям российского бизнеса, к тем, кто ведёт своё небольшое дело, семейное предприятие, фермерское хозяйство, руководит инновационной компанией, крупным промышленным предприятием. Я знаю, что мы ещё многое должны сделать. И, уверяю вас, будем делать всё, чтобы у наших предпринимателей появлялись новые возможности для расширения производств, для открытия компаний, для создания современных рабочих мест. Но в то же время рассчитываю, что российский бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны, а уважение к предпринимательскому труду в обществе будет расти. Это очень важно.