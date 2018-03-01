Пожар в тульском Заречье попал на видео

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

1 марта в 10.53 в службу спасения сообщили о пожаре в одноэтажном кирпичном здании, расположенном в Туле на улице Октябрьской. Шесть пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 11.03, спустя 25 минут огонь локализовали. А в 11.45 было локализовано открытое горение.

Известно, что здание нежилое. Что именно там располагается, уточняется.

Кадры пожара заснял очевидец.



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