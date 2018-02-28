Активисты расклеили по Туле листовки с призывом переименовать улицу Клары Цеткин

Фото с сайта rusorel.info

Активисты тульского отделения организации «Двуглавый орел» провели акцию в преддверии Международного женского дня и расклеили по всему городу листовки, в которых назвали «извращенкой» Клару Цеткин, в честь которой названа тульская улица.

В частности, недовольство активистов вызвали топонимы Клары Цеткин и Розы Люксембург. По мнению организации, обе женщины — «идеологи феминизма», которые «являются врагами традиционных ценностей, института семьи, морали и нравственности».

— Феминизм, как неотъемлемая часть марксистской идеологии, сегодня даёт жизнь таким разрушительным явлениям, как гендерная теория, интерсекциональный феминизм, «позитивная» дискриминация, ювенальная юстиция и многим другим разрушительным для общества идеям. Формируясь на Западе, эти идеи начинают проникать и в Россию. Однако Россия уже испытала на себе пагубное влияние феминизма после революции 1917 года. Результатом стало разрушение института семьи, падение рождаемости, десятки миллионов абортов и огромное количество разводов, — отмечается на сайте «Двуглавого орла».

В организации, которая сама себя называет обществом развития русского исторического просвещения, считают, что топонимы с именами феминисток не соответствует «государственному курсу» по укреплению института семьи и традиционных ценностей.

Активисты убеждены, что именам этих женщин не место в названиях улиц российских городов, в связи с чем они расклеили в Туле листовки с цитатами Цеткин о предназначении российских женщин. В этих же листовках феминистка названа «извращенкой» за поддержку абортов и выступления против традиционного института семьи.

Напомним, что это не первая акция «Двуглавого орла». Ранее под критику активистов попал российский революционер и террорист Иван Каляев, в честь которого названа одна из улиц Тулы.