Милицейская волна Тула отметила юбилей. Это было жарко!

Команда журнала Rec. Фото Алексея Пирязева.

Говорят, что день рождения — грустный праздник. Но эта фраза теряет всякий смысл, когда речь идет о компании Медиа Траст и ее молодом дружном коллективе. Праздник получился очень теплым, веселым и по-детски озорным.

Ровно в семь часов вечера десять команд собрались в караоке-лофт «Люди», что открылся недавно в «Ликерке Лофт».

Тульские журналисты пришли сюда, чтобы посоревноваться в мастерстве исполнения хитов, отлично провести вечер в дружеской обстановке и, самое главное, — поздравить любимую радиостанцию с юбилеем.

В импровизированном караоке-баттле сошлись сборные телеканалов «ГТРК-Тула» и «Первый Тульский», газет «Слобода», «Тульские известия», «Молодой коммунар», «Аргументы и факты», журналов «Телесемь» и Rec, информационного агентства «Тульская пресса», а также отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Вера Ленина, ведущая Милицейской волны – Вы освещаете разные интересные мероприятия, но редко на них бываете в качестве гостей. И мы решили подарить вам праздник. Вы — герои сегодняшнего вечера, — сказала участникам караоке-баттла «Голос Милицейской волны».

Почетными членами жюри конкурса стали руководитель холдинга Медиа Траст Елена Гребнева, председатель комитета по печати и массовым коммуникациям Тульской области Марина Панова, владелица караоке-лофт «Люди» Алена Золина, водитель счастливого автолайна Милицейской волны, человек с отличным чувством юмора Владимир Синяков, а также звезда эстрады, певец Владимир Цветаев.

Елена Гребнева – В нашем холдинге семь радиостанций, и Милицейская волна, наверное, самая вкусная из них. Там есть и перчинка — это русский рок, и соленые огурчики — песни Стаса Михайлова и Трофима, и хорошая подливка из нашей попсы… Мы очень любим эту радиостанцию. Я благодарю всех, кто сегодня пришел на этот праздник. То, что вы нашли в своем жестком графике несколько свободных часов, для нас большая честь. Мы приложим все усилия, чтобы вы не пожалели, что потратили на нас это время, а, наоборот, в следующем феврале позвонили бы нам и спросили: «А будет продолжение конкурса «Голос Милицейской волны»?» Спасибо вам, друзья, а нас – с праздником!





Журналисты приняли участие в трех конкурсах. Первый — «Песня из конверта». Команды должны были выбрать категорию и без подготовки спеть песню, которая была спрятана в конверте. Во втором конкурсе участникам предстояло петь, проявляя различные эмоции и представляя себя в комичных ситуациях.

Ну а в финале журналисты порадовали жюри домашним заданием — песней, которую выбирали и готовили со всей душой.

И пусть не у всех команд получалось петь стройно и красиво, самое главное, что удовольствие на этом празднике получили абсолютно все!

Татьяна Горюнова, директор по развитию и продвижению компании Медиа Траст:

Татьяна Горюнова – Милицейской волне Тула сегодня 10 лет, и это круто! У нас семь брендов, и каждый готов отмечать свои дни рождения в этом формате. Мне кажется, что сегодня было здорово. И за это огромное спасибо вам, наши гости!



Позитивные эмоции организаторов разделил и певец Владимир Цветаев:

Владимир Цветаев – Я сегодня нахожусь на замечательном празднике. Прекрасно понимаю, насколько волнительно и ответственно сегодня было журналистам выходить на сцену. Поэтому сегодня я не жалел самых высоких баллов, вы все молодцы!

Каждая команда получила подарок — 10 килограммов сладостей от компании Медиа Траст. А хозяйка гостеприимного караоке-лофт «Люди» Алена Золина приготовила для журналистов свои сюрпризы:

Алина Золина – 10 бизнес-ланчей в караоке-лофт «Люди» я хочу подарить команде «Тульских известий». Сертификат на 3000 рублей получит команда ГИБДД, а постоянную 10-процентную скидку на все меню я презентую команде «ГТРК-Тула».



Команда «ГТРК-Тула»: Владимир Комаров, Александр Конов, Катерина Исаева,

Алина Фурсенко и Сергей Куренков.



Марина Панова вручила Милицейской волне благодарность от комитета и подвела итоги конкурса:

Марина Панова – Мне безумно приятно сегодня присутствовать на этом празднике и ощутить единение, которое нам всем подарила песня. Самые добрые слова хочу сказать в адрес двух прекрасных, талантливых дам — Елены Гребневой и Татьяны Горюновой. Такие личности украсят любое время и любой коллектив. Героические усилия к победе сегодня приложил каждый, но кубок «Голос Милицейской волны» получает команда журнала Rec, которая покорила меня с первой песни. Они на одно очко опередили «ГТРК-Тулу». Поздравляю!



Команда журнала Rec: Алена, Юлия, Александр и Никита.