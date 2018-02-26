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Милицейская волна Тула отметила юбилей. Это было жарко!
Команда журнала Rec. Фото Алексея Пирязева.

Милицейская волна Тула отметила юбилей. Это было жарко!

Милицейская волна Тула на 103.3 FM отметила свое 10-летие караоке-баттлом «Голос Милицейской волны — 2018» среди ведущих тульских СМИ.

Говорят, что день рождения — грустный праздник. Но эта фраза теряет всякий смысл, когда речь идет о компании Медиа Траст и ее молодом дружном коллективе. Праздник получился очень теплым, веселым и по-детски озорным.

Ровно в семь часов вечера десять команд собрались в караоке-лофт «Люди», что открылся недавно в «Ликерке Лофт».

Тульские журналисты пришли сюда, чтобы посоревноваться в мастерстве исполнения хитов, отлично провести вечер в дружеской обстановке и, самое главное, — поздравить любимую радиостанцию с юбилеем.

В импровизированном караоке-баттле сошлись сборные телеканалов «ГТРК-Тула» и «Первый Тульский», газет «Слобода», «Тульские известия», «Молодой коммунар», «Аргументы и факты», журналов «Телесемь» и Rec, информационного агентства «Тульская пресса», а также отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области.

 

Вера Ленина, ведущая Милицейской волны

– Вы освещаете разные интересные мероприятия, но редко на них бываете в качестве гостей. И мы решили подарить вам праздник. Вы — герои сегодняшнего вечера, — сказала участникам караоке-баттла «Голос Милицейской волны».

Почетными членами жюри конкурса стали руководитель холдинга Медиа Траст Елена Гребнева, председатель комитета по печати и массовым коммуникациям Тульской области Марина Панова, владелица караоке-лофт «Люди» Алена Золина, водитель счастливого автолайна Милицейской волны, человек с отличным чувством юмора Владимир Синяков, а также звезда эстрады, певец Владимир Цветаев.

 

Елена Гребнева

– В нашем холдинге семь радиостанций, и Милицейская волна, наверное, самая вкусная из них. Там есть и перчинка — это русский рок, и соленые огурчики — песни Стаса Михайлова и Трофима, и хорошая подливка из нашей попсы… Мы очень любим эту радиостанцию. Я благодарю всех, кто сегодня пришел на этот праздник. То, что вы нашли в своем жестком графике несколько свободных часов, для нас большая честь. Мы приложим все усилия, чтобы вы не пожалели, что потратили на нас это время, а, наоборот, в следующем феврале позвонили бы нам и спросили: «А будет продолжение конкурса «Голос Милицейской волны»?» Спасибо вам, друзья, а нас – с праздником!


Журналисты приняли участие в трех конкурсах. Первый — «Песня из конверта». Команды должны были выбрать категорию и без подготовки спеть песню, которая была спрятана в конверте. Во втором конкурсе участникам предстояло петь, проявляя различные эмоции и представляя себя в комичных ситуациях.

Ну а в финале журналисты порадовали жюри домашним заданием — песней, которую выбирали и готовили со всей душой.

И пусть не у всех команд получалось петь стройно и красиво, самое главное, что удовольствие на этом празднике получили абсолютно все!

Татьяна Горюнова, директор по развитию и продвижению компании Медиа Траст:

Татьяна Горюнова

– Милицейской волне Тула сегодня 10 лет, и это круто! У нас семь брендов, и каждый готов отмечать свои дни рождения в этом формате. Мне кажется, что сегодня было здорово. И за это огромное спасибо вам, наши гости!


Позитивные эмоции организаторов разделил и певец Владимир Цветаев:

Владимир Цветаев

– Я сегодня нахожусь на замечательном празднике. Прекрасно понимаю, насколько волнительно и ответственно сегодня было журналистам выходить на сцену. Поэтому сегодня я не жалел самых высоких баллов, вы все молодцы!

Каждая команда получила подарок — 10 килограммов сладостей от компании Медиа Траст. А хозяйка гостеприимного караоке-лофт «Люди» Алена Золина приготовила для журналистов свои сюрпризы:

 

Алина Золина

– 10 бизнес-ланчей в караоке-лофт «Люди» я хочу подарить команде «Тульских известий». Сертификат на 3000 рублей получит команда ГИБДД, а постоянную 10-процентную скидку на все меню я презентую команде «ГТРК-Тула».


Команда «ГТРК-Тула»: Владимир Комаров, Александр Конов, Катерина Исаева,
Алина Фурсенко и Сергей Куренков.


Марина Панова вручила Милицейской волне благодарность от комитета и подвела итоги конкурса:

 

Марина Панова

– Мне безумно приятно сегодня присутствовать на этом празднике и ощутить единение, которое нам всем подарила песня. Самые добрые слова хочу сказать в адрес двух прекрасных, талантливых дам — Елены Гребневой и Татьяны Горюновой. Такие личности украсят любое время и любой коллектив. Героические усилия к победе сегодня приложил каждый, но кубок «Голос Милицейской волны» получает команда журнала Rec, которая покорила меня с первой песни. Они на одно очко опередили «ГТРК-Тулу». Поздравляю!


Команда журнала Rec: Алена, Юлия, Александр и Никита.
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10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 65
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10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 136
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10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 138
10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 139
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10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 142
10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 143
10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 144
10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 145
10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 146
10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 147
10 лет Милицейской волне Тула, Фото: 148
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:53 +1
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