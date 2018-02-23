Мощное похолодание в Туле: куда звонить в случае ЧП

С 23 по 28 февраля ожидается понижение температуры воздуха ниже нормы. Для туляков в администрации открыли горячие линии.

Прогнозируется, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Напомним, в муниципальном образовании город Тула работают горячие линии главных управлений территориальных округов, а также телефон управления по городскому хозяйству администрации города Тулы: 55-03-90.



В круглосуточном режиме звонки туляков принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 47-20-34, 1391.