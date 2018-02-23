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Мощное похолодание в Туле: куда звонить в случае ЧП

Мощное похолодание в Туле: куда звонить в случае ЧП

С 23 по 28 февраля ожидается понижение температуры воздуха ниже нормы. Для туляков в администрации открыли горячие линии.

Прогнозируется, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Напомним, в муниципальном образовании город Тула работают горячие линии главных управлений территориальных округов, а также телефон управления по городскому хозяйству администрации города Тулы: 55-03-90.

В круглосуточном режиме звонки туляков принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 47-20-34, 1391.

 

 

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный округ

(4872) 36-30-92

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

2

Зареченский округ

(4872) 47-58-58

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

3

Привокзальный округ

(4872) 24-66-98

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

4

Пролетарский округ

(4872) 41-06-49

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

5

Советский округ

(4872) 30-18-84, 30-17-11

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

6

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

(4872) 55-03-90

пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00

7

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37

круглосуточно

8

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42-53-23

круглосуточно

9

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56-54-54

круглосуточно

10

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42-53-26, 42-53-34

круглосуточно

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:35 +2
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