Мощное похолодание в Туле: куда звонить в случае ЧП
С 23 по 28 февраля ожидается понижение температуры воздуха ниже нормы. Для туляков в администрации открыли горячие линии.
Прогнозируется, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.
Напомним, в муниципальном образовании город Тула работают горячие линии главных управлений территориальных округов, а также телефон управления по городскому хозяйству администрации города Тулы: 55-03-90.
В круглосуточном режиме звонки туляков принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 47-20-34, 1391.
|
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный округ
|
(4872) 36-30-92
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
2
|
Зареченский округ
|
(4872) 47-58-58
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
3
|
Привокзальный округ
|
(4872) 24-66-98
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
4
|
Пролетарский округ
|
(4872) 41-06-49
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
5
|
Советский округ
|
(4872) 30-18-84, 30-17-11
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
6
|
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы
|
(4872) 55-03-90
|
пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00
|
7
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37
|
круглосуточно
|
8
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
(4872) 42-53-23
|
круглосуточно
|
9
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56-54-54
|
круглосуточно
|
10
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42-53-26, 42-53-34
|
круглосуточно