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Тулякам расскажут о мерах поддержки инвалидов и ветеранов

Тулякам расскажут о мерах поддержки инвалидов и ветеранов

Прямая линия пройдет 22 февраля 2018 года.

22 февраля 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная телефонная служба государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления мер социальной поддержки из средств областного бюджета инвалидам и ветеранам боевых действий можно у начальника отдела социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Фроловой Анны Алексеевны по тел. 42−19−63.

сегодня, в 13:56 0
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