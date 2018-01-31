Тулякам расскажут о мерах поддержки инвалидов и ветеранов
Прямая линия пройдет 22 февраля 2018 года.
22 февраля 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная телефонная служба государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».
Получить консультацию о порядке предоставления мер социальной поддержки из средств областного бюджета инвалидам и ветеранам боевых действий можно у начальника отдела социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Фроловой Анны Алексеевны по тел. 42−19−63.
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