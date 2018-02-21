Тульские маршрутки адаптируют для инвалидов
Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы при администрации города.
В рамках обсуждения члены координационного Совета по делам инвалидов особое внимание уделили перспективам адаптации коммерческого транспорта для лиц с ограниченными возможностями
В заседании приняли участие представители общественных организаций, депутаты Тульской городской Думы, сотрудники администрации и представители компаний-перевозчиков.
Было отмечено, что тульские маршрутки плохо приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья – водители не выполняют даже обязанности, не требующие особых условий – например, в автобусах малой вместимости не объявляются остановки, что создаёт неудобства людям с нарушениями слуха.
Кроме того, инвалиды по зрению или с нарушениями речи не могут направить жалобы в контролирующие органы – во многих микроавтобусах просто нет соответствующих информационных объявлений.
Заместитель главы администрации Тулы Надежда Токовая поручила направить в адрес коммерческих переводчиков предложения рабочей группы по необходимости адаптации транспортных средств. До конца февраля перевозчики должны разработать дорожную карту по адаптации транспорта для нужд инвалидов.