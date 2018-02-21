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Тульские маршрутки адаптируют для инвалидов
Фото из архива MySlo

Тульские маршрутки адаптируют для инвалидов

Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы при администрации города.

В рамках обсуждения члены координационного Совета по делам инвалидов особое внимание уделили перспективам адаптации коммерческого транспорта для лиц с ограниченными возможностями

В заседании приняли участие представители общественных организаций, депутаты Тульской городской Думы, сотрудники администрации и представители компаний-перевозчиков.

Было отмечено, что тульские маршрутки плохо приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья – водители не выполняют даже обязанности, не требующие особых условий – например, в автобусах малой вместимости не объявляются остановки, что создаёт неудобства людям с нарушениями слуха.

Кроме того, инвалиды по зрению или с нарушениями речи не могут направить жалобы в контролирующие органы – во многих микроавтобусах просто нет соответствующих информационных объявлений.

Заместитель главы администрации Тулы Надежда Токовая поручила направить в адрес коммерческих переводчиков предложения рабочей группы по необходимости адаптации транспортных средств. До конца февраля перевозчики должны разработать дорожную карту по адаптации транспорта для нужд инвалидов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:42 −4
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