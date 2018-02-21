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В Туле на улице Пирогова временно закрыли ещё два кафе

В Туле на улице Пирогова временно закрыли ещё два кафе

Поводом для приостановления деятельности стали грубые нарушения санитарных норм.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области совместно региональных Управлений МВД, ФСБ и Росгвардии проведены проверки исполнения субъектами предпринимательской деятельности санитарно-эпидемиологического законодательства.

В организациях общественного питания ИП Джабиевой В. В. (кафе «Байсун»), ИП Мамасолиевой Н. Д. (кафе «Берлога»), находящихся на улице Пирогова, были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В отношении индивидуальных предпринимателей сотрудниками Роспотребнадзора составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в Центральный районный суд. Постановлениями суда деятельность кафе приостановлена на срок до 60 суток.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:19 +5
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Место
Тулаулица Пирогова

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