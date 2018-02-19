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В ночь на 19 февраля снег с тульских улиц вывозили 9 бригад

В ночь на 19 февраля снег с тульских улиц вывозили 9 бригад

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь с 18 на 19 февраля тульские улицы убирала 91 единица коммунальной техники. Велась обработка реагентами проезжих частей и тротуаров.

В вывозе снега было задействовано девять бригад. Работы проводили на ул. Советской, Менделеевской, Староникитской, Дзержинского, Октябрьской, Тульского Рабочего полка и др.

Также осуществлялась уборка мостов и путепроводов, разворотных колец, остановок общественного транспорта.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:33 −1
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