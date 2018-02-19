В Туле накажут УК за неубранные с крыш сосульки
За минувшую неделю было выявлено 71 нарушение.
Сотрудники Тульского управления административно-технического надзора продолжают проверять исполнение Правил благоустройства. За минувшую неделю было обследовано 527 придомовых территорий многоквартирных домов.
В ходе рейдов выявлено 93 нарушения, в том числе 71 – по неубранным сосулькам с крыш. Требования по устранению ледяных навесов выдано управляющим компаниям:
- «Жилцентр» – 10,
- «РЭМС» – 6,
- «ОМД» – 6,
- «21 Век» – 5.
На сегодняшний день исполнены 65 требований, составлены 2 протокола («Жилцентр-2»), направлены 4 уведомления на составление протоколов («ОМД-2», «Жилцентр», «Башенка»).
По поводу неубранной наледи и сосулек жители города по могут обратиться в ЕДДС: 47-20-37, 47-20-34, 1391; в Управление по административно-техническому надзору: 56-01-28; или же в Государственную жилищную инспекцию: 56-81-86.
В ответ на обращения жителей инспекторы УАТН выезжают на место в течение 48 часов.
Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил усилить контроль за теми управляющими компаниями, которые систематически нарушают Правила благоустройства, проработать вопрос совместно с ГЖИ Тульской области.