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В Туле накажут УК за неубранные с крыш сосульки
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле накажут УК за неубранные с крыш сосульки

За минувшую неделю было выявлено 71 нарушение.

Сотрудники Тульского управления административно-технического надзора продолжают проверять исполнение Правил благоустройства. За минувшую неделю было обследовано 527 придомовых территорий многоквартирных домов. 

В ходе рейдов выявлено 93 нарушения, в том числе 71 – по неубранным сосулькам с крыш. Требования по устранению ледяных навесов выдано управляющим компаниям:

  • «Жилцентр» – 10,
  • «РЭМС» – 6,
  • «ОМД» – 6,
  • «21 Век» – 5.

На сегодняшний день исполнены 65 требований, составлены 2 протокола («Жилцентр-2»), направлены 4 уведомления на составление протоколов («ОМД-2», «Жилцентр», «Башенка»).

По поводу неубранной наледи и сосулек жители города по могут обратиться в ЕДДС: 47-20-37, 47-20-34, 1391; в Управление по административно-техническому надзору: 56-01-28; или же в Государственную жилищную инспекцию: 56-81-86.

В ответ на обращения жителей инспекторы УАТН выезжают на место в течение 48 часов.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил усилить контроль за теми управляющими компаниями, которые систематически нарушают Правила благоустройства, проработать вопрос совместно с ГЖИ Тульской области. 

 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:47 +3
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