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Выставка «Пряничные кошки» в Туле: фоторепортаж
Фото Даниила Прокофьева

Выставка «Пряничные кошки» в Туле: фоторепортаж

На международном показе представлены домашние питомцы разных пород.

В большом атриуме ТРЦ «Макси» проходит выставка «Пряничные кошки» – своих пушистых питомцев в оружейную столицу привезли жители разных городов России и даже других стран.

На выставке представлено более 10 разных пород кошек. В первый день организаторы определили лучших представителей отдельных пород и провели красочные монопородные шоу.

В воскресенье, 18 февраля, выставка продолжит свою работу. Каждый желающий сможет увидеть шикарных хвостатых домашних зверей или приобрести себе маленького друга. Выставка работает до 20.00.

Ну а если личное знакомство с «Пряничными кошками» не входит в ваши планы, предлагаем посмотреть подробный фоторепортаж с первого дня выставки.

Галерея
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 1
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 2
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 3
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 4
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 5
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 6
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 7
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 8
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 9
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 10
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 11
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 12
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 13
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 14
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 15
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 16
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 17
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 18
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 19
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 20
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 21
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 22
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 23
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 24
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 25
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 26
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 27
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 28
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 29
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 30
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 31
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 32
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 33
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 34
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 35
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 36
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 37
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 38
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 39
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 40
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 41
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 42
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 43
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 44
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 45
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 46
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 47
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 48
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 49
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 50
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 51
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 52
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 53
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 54
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 55
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 56
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 57
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 58
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 59
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 60
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 61
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 62
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 63
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 64
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 65
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 66
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 67
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 68
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:12 +5
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