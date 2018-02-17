Выставка «Пряничные кошки» в Туле: фоторепортаж

Фото Даниила Прокофьева

В большом атриуме ТРЦ «Макси» проходит выставка «Пряничные кошки» – своих пушистых питомцев в оружейную столицу привезли жители разных городов России и даже других стран.

На выставке представлено более 10 разных пород кошек. В первый день организаторы определили лучших представителей отдельных пород и провели красочные монопородные шоу.

В воскресенье, 18 февраля, выставка продолжит свою работу. Каждый желающий сможет увидеть шикарных хвостатых домашних зверей или приобрести себе маленького друга. Выставка работает до 20.00.

Ну а если личное знакомство с «Пряничными кошками» не входит в ваши планы, предлагаем посмотреть подробный фоторепортаж с первого дня выставки.