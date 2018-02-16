Трое туляков попались на фиктивной прописке мигрантов в своих домах

По предварительным данным, 35-летний ранее судимый житель Тулы зарегистрировал у себя в квартире на Красноармейском проспекте девять иностранцев. При этом фактически никто из мигрантов не жил в его квартире, что является нарушением закона (ст. 322.3 УК РФ). Мужчина признался в содеянном. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все детали совершённого нарушения закона в сфере миграции.

Кроме того, за минувшие сутки полицейские на территории области выявили ещё два аналогичных деяния. В посёлке Рождественский под Тулой 41-летний мужчина фиктивно зарегистрировал пять иностранцев, а в Алексинском районе 59-летняя женщина поставила на учёт без предоставления фактического места для проживания троих иностранных граждан.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства проводится полицией в Тульской области на постоянной основе.