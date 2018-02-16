Фальшивый сайт ФНС России считывал данные банковских карт пользователей

Федеральная налоговая служба России сообщила о появлении мошеннического сайта, на котором посетителям предлагается получить некую налоговую компенсацию. Как сообщает «Российская газета», интернет-страница представляет собой точную копию одного из разделов сайта ФНС России и распространяется через социальные сети.

Пользователю нужно ввести паспортные данные, а затем предлагается получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. Эта возможность подкрепляется якобы новыми изменениями в законодательстве.

Согласившись получить компенсацию, пользователь попадает на страницу, где ему необходимо ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также CVV-код.

ФНС России предупреждает россиян: что никаких компенсаций с подоходного налога не производятся. Налоговые вычеты можно получить при покупке недвижимости, оплате обучения или лечения. Но для этого нужно собрать пакет документов и лично подать заявление в инспекцию.