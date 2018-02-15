Видео: Запашный решил взять штурмом тульский «Пряник»

Помните историю, которая в начале февраля приключилась с известным дрессировщиком Аскольдом Запашным в Туле? Тогда заслуженный артист России вместе со своим коллективом не прошел дресс- и фейс-контроль в клубе «Пряник».

Но Аскольд Запашный решил не сдаваться! Артист собирается еще раз попытать счастья и пробраться в тульский клуб. На этот раз Запашный и его команда будут при полном параде — во фраках и цилиндрах. Об этом дрессировщик сообщил в своем Instagram.

– Противостояние принимает новую форму. Смотрите трейлер к эпическому тульскому блокбастеру! Не рекомендуется к просмотру личностям с расшатанной психикой, детям, беременным и людям с отсутствующим чувством юмора, не понимающим, что такое троллинг 80 lvl. :) Приятного просмотра.

Видео прекрасно, обязательно посмотрите!