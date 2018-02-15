новости
новости
Регистрация
Видео: Запашный решил взять штурмом тульский «Пряник»

Видео: Запашный решил взять штурмом тульский «Пряник»

Что задумал известный артист? Читайте в статье.

Помните историю, которая в начале февраля приключилась с известным дрессировщиком Аскольдом Запашным в Туле? Тогда заслуженный артист России вместе со своим коллективом не прошел дресс- и фейс-контроль в клубе «Пряник».

Но Аскольд Запашный решил не сдаваться! Артист собирается еще раз попытать счастья и пробраться в тульский клуб. На этот раз Запашный и его команда будут при полном параде — во фраках и цилиндрах. Об этом дрессировщик сообщил в своем Instagram.

– Противостояние принимает новую форму. Смотрите трейлер к эпическому тульскому блокбастеру! Не рекомендуется к просмотру личностям с расшатанной психикой, детям, беременным и людям с отсутствующим чувством юмора, не понимающим, что такое троллинг 80 lvl. :) Приятного просмотра.

Видео прекрасно, обязательно посмотрите!

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:43 +39
Другие статьи по темам
Люди
Аскольд Запашный
Место
Тула
Прочее
тульский Пряникклуб Пряникфейс-контроль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в очередной раз пытаются ограничить продажу пива в жилых домах
В Туле в очередной раз пытаются ограничить продажу пива в жилых домах
В Туле пройдет всероссийский турнир по рукопашному бою
В Туле пройдет всероссийский турнир по рукопашному бою
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.