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Судебные приставы разыскивают взыскателей исполнительных производств
Фото ysia.ru

Судебные приставы разыскивают взыскателей исполнительных производств

Для получения взысканных денежных средств по исполнительным производствам необходимы банковские реквизиты взыскателей.

В базе Управления федеральных судебных приставов России по Тульской области нет банковских реквизитов ряда взыскателей. Поэтому приставы не могут перечислить им денежные средства, полученные по исполнительным производствам.

Согласно закону, денежные средства, взысканные с должников, перечисляются на депозитный счет отдела судебных приставов. И уже с этого счета в течение пяти операционных дней поступают взыскателям.

А невостребованные в течение трех лет денежные средства поступают в федеральный бюджет.

УФСПП России по Тульской области просит взыскателей сообщить свои банковские реквизиты в структурные подразделения ведомства.

Адреса и телефоны здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:09 +1
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Место
Тульская область

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