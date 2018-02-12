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Роспотребнадзор приглашает тульских предпринимателей на день открытых дверей

Роспотребнадзор приглашает тульских предпринимателей на день открытых дверей

Прием состоится 15 февраля.

15 февраля с 10.00 в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и территориальных отделах пройдет день открытых дверей для предпринимателей.

В ходе мероприятия специалисты ответят на интересующие вопросы.

Место проведения дня открытых дверей:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области: Тула, ул. Оборонная, 114.
  • Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: Алексин, ул. Строителей, 8.
  • Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: Ефремов, Больничный проезд, 1.
  • Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в г. Новомосковске, г. Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: Новомосковск, ул. Свердлова, 42.
  • Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: Суворов, пр. Мира, 44-а.
  • Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: Щекино, ул. Ленина, 9.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:54 0
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