Роспотребнадзор приглашает тульских предпринимателей на день открытых дверей

15 февраля с 10.00 в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и территориальных отделах пройдет день открытых дверей для предпринимателей.

В ходе мероприятия специалисты ответят на интересующие вопросы.

Место проведения дня открытых дверей: