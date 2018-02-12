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Бывший первый зампрокурора Тульской области Денис Попов назначен прокурором Дагестана
Фото из архива Myslo.

Бывший первый зампрокурора Тульской области Денис Попов назначен прокурором Дагестана

Нового руководителя представил Юрий Чайка.

Бывший первый заместитель прокурора Тульской области Денис Попов назначен на должность прокурора Дагестана на пять лет. Нового руководителя представил Юрий Чайка. Об этом пишет «Интерфакс».

Генеральный прокурор отметил, что Попов работает в правоохранительной структуре более 20 лет и за это время проявил себя как порядочный, энергичный и эффективный работник.

Напомним, что Денис Попов работал в Тульской области три года. 5 ноября 2015 года указом Президента РФ Попов был назначен прокурором Республики Хакасия.

 

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца. Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:32 0
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