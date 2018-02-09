Тульская область завоевала 9 наград в конкурсе «Гастрономическое впечатление»

Всероссийский конкурс «Гастрономическое впечатление/Taste experience» был организован Российским государственным университетом туризма и сервиса при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.

Заявки на конкурс принимались по 13 номинациям: «Еда в путешествии», «Где купить самое вкусное», «Еда как событие», «Говорит и показывает о еде», «Еда и искусства», «Еда в пространстве», «Ешь и учись», «Одень еду», «Еда и традиции», «Еда и инновации», «Мы работаем, когда путешественник ест», «Вкусное чтение», «Когда дело дойдет до десерта».

Церемония награждения победителей конкурса прошла 6 февраля в рамках 25-й юбилейной международной выставки «ПРОДЭКСПО» в «Экспоцентре».

По итогам рассмотрения заявок профессиональным жюри ОАО «Тульская кондитерская фабрика „Ясная Поляна“» получила диплом победителя I степени в номинации «Ешь и учись» за «Мастер-класс по выпечке настоящего Тульского пряника» и диплом победителя II степени в номинации «Еда и традиции» с работой «Тульский пряник: традиции и современность».

Проекты фермерского кооператива «Марк и Лев» завоевали сразу четыре диплома победителей I степени: «Мороженое из топлёного молока с крошкой из тульского пряника и земляникой» в номинации «Когда дело дойдет до десерта» за лучшее сладкое впечатление; «Упаковка для медового сбитня», «Упаковка для питьевой артезианской воды» и «Упаковка для замороженных фермерских полуфабрикатов из биоразлагаемых материалов» в номинации «Одень еду» за лучшую упаковку или аксессуар; «Гастрономические реконструкции „Рецепты семьи Толстых“, „Обед у Облонского“, „Русская поварня“» в номинации «Еда и традиции» по категории «Литературные традиции» за сохранность и незыблемость традиций; «Фирменные чинёные калачи» в номинации «Еда в путешествии» по категории «Что купить себе и в подарок» за лучшее впечатление о продукте.

АО «Тульский молочный комбинат» получил диплом победителя II степени в номинации «Одень еду» за лучшую упаковку/аксессуар продукции «Тульская».

«Белёвская яблочная пастила» компании ООО «Старые традиции» получила два диплома победителя II степени в номинациях «Еда и традиции» по категории «Традиции народов России» за сохранность и незыблемость традиций и «Когда дело дойдет до десерта» за лучшее сладкое впечатление.

Напомним, что гастрономический туризм является одним из приоритетных направлений в Тульской области. Так, в 2017 году регион вошел в Гастрономическую карту России, была издана региональная карта вкусных брендов, и уже в настоящее время в ряде ресторанов можно попробовать мороженое с пряником, анковский пирог и яблоки a la dophine по рецептам Софьи Толстой.