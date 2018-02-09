У Рогожинского парка в Туле запретят стоянку и движение транспорта

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10 февраля на тульской ледовой арене «Тропик» пройдет хоккейный матч в поддержку олимпийской сборной России. Во время проведения мероприятия с 8.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на территории, прилегающей к городскому парку «Рогожинский» от ул. Демьянова до ледовой арены «Тропик».

Как пояснили в городском управлении по транспорту и дорожному хозяйству, эти меры должны обеспечить безопасность дорожного движения.