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У Рогожинского парка в Туле запретят стоянку и движение транспорта
Фото znak.com

У Рогожинского парка в Туле запретят стоянку и движение транспорта

Ограничения будут действовать 10 февраля с 8.00 до 15.00.

10 февраля на тульской ледовой арене «Тропик» пройдет хоккейный матч в поддержку олимпийской сборной России. Во время проведения мероприятия с 8.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на территории, прилегающей к городскому парку «Рогожинский» от ул. Демьянова до ледовой арены «Тропик».

 

Как пояснили в городском управлении по транспорту и дорожному хозяйству, эти меры должны обеспечить безопасность дорожного движения.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:32 +2
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Место
ТропикРогожинский паркТула

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