В Скуратово 7 февраля не будет электричества
Отключения связаны с плановыми работами на подстанции.
С 9 до 16 часов сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут проводить работы по следующим адресам:
- Скуратово: п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.),
- ул. Гагарина, 1-9-А (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2,
- 1-й пр-д, 2-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 19-29 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
- 3-й пр-д, 24-34 (чётн.), 27, 29,
- 4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.).
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