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В Скуратово 7 февраля не будет электричества

В Скуратово 7 февраля не будет электричества

Отключения связаны с плановыми работами на подстанции.

С 9 до 16 часов сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут проводить работы по следующим адресам:

  • Скуратово: п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.),
  • ул. Гагарина, 1-9-А (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2,
  • 1-й пр-д, 2-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 19-29 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 24-34 (чётн.), 27, 29,
  • 4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 +1
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