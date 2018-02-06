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Тульский музей оружия приглашает на презентацию книги художника-оружейника

Тульский музей оружия приглашает на презентацию книги художника-оружейника

Мероприятие состоится в четверг, 8 февраля, в 16.00. Вход свободный.

Тульский музей оружия приглашает всех желающих на встречу с известным тульским художником-оружейником Олегом Семеновым, который представит зрителям свою новую книгу «Гравировка. От простого к сложному».

В эпиграфе Олег Семёнов пишет: «Только мастер, неуверенный в себе, испугается раскрыть перед другими те секреты мастерства, которыми владеет сам». В своём произведении мастер делится с читателями богатым опытом художника-оружейника.

Презентация состоится в читальном зале библиотеки музея. Начало в 16.00, вход свободный.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +4
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