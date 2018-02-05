Туляки развернули «снежный» бизнес

Фото из архива MySLO

Сильные снегопады обернулись для жителей Тулы и области серьёзными хлопотами – расчищать дворовые проезды и выкапывать свои автомобили большинству из них пришлось самостоятельно, несмотря на все усилия коммунальных служб.

Этим воспользовались многочисленные «предприниматели», готовые предложить свои услуги по расчистке снега. Ценовой разброс – от 10 до 30 рублей за квадратный метр. Если квадратных метров много, можно воспользоваться спецтехникой или оборудовать личный внедорожник специальным отвалом, превратив его в импровизированный трактор.

Правда, большим успехом такие «сезонные предложения» пока не пользуются – за последние сутки подобные объявления просмотрели всего 20-30 человек.