новости
новости
Регистрация
28 января дежурный по Туле Александр Коновалов
Фото Алексея Пирязева.

28 января дежурный по Туле Александр Коновалов

По возникающим вопросам жители оружейной столицы могут обращаться в ЕДДС.

В воскресенье ответственным за порядок в областной столице назначен  заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу администрации Тулы Александр Коновалов.

По всем возникающим вопросам жители города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 47−20−34, 47−20−37, 1391.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:05 0
Другие статьи по темам
Событие
Дежурный по городуответственныйЕДДС
Люди
Александр Коновалов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Чернском районе сгорела баня
В Чернском районе сгорела баня
Погода в Туле 28 января: облачно, снежно и ветрено
Погода в Туле 28 января: облачно, снежно и ветрено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.