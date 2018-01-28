28 января дежурный по Туле Александр Коновалов

Фото Алексея Пирязева.

По возникающим вопросам жители оружейной столицы могут обращаться в ЕДДС.

В воскресенье ответственным за порядок в областной столице назначен заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу администрации Тулы Александр Коновалов.

По всем возникающим вопросам жители города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 47−20−34, 47−20−37, 1391.