Тульским школьникам рассказали о пенсионных накоплениях

Фото: Пенсионный Фонд России

В Тульской области подведены итоги кампании по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи. Специалисты ПФР провели более 200 занятий для школьников и студентов средне-специальных учебных заведений. Образовательные мероприятия прошли в 57 населенных пунктах, в них приняли участие более 7000 человек.

Основная задача образовательного проекта – формирование среди молодых людей новой пенсионной культуры, когда каждый гражданин должен осознавать личную ответственность за свое будущее. Вместе с уроками финансовой грамотности эти знания помогут молодым тулякам ответственно подходить к формированию личных накоплений, в том числе пенсионных.

Школьники и студенты узнали об основах пенсионного законодательства и базовых принципах формирования пенсии, а также о том, почему важно получать именно «белую» зарплату и как влияют различные факторы на размер пенсии.

В учебные заведения региона направлено более 8000 учебников «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Это пособие выпускается специально для проведения подобных уроков и ежегодно обновляется с учетом изменений законодательства.

Также Пенсионным Фондом запущен сайт «Школьникам о пенсиях», разработанный с учетом особенностей восприятия и потребностей молодого поколения.