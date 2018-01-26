новости
новости
Регистрация
Тульским школьникам рассказали о пенсионных накоплениях
Фото: Пенсионный Фонд России

Тульским школьникам рассказали о пенсионных накоплениях

Тематические лекции специалисты Пенсионного Фонда провели в школах и колледжах региона.

В Тульской области подведены итоги кампании по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи. Специалисты ПФР провели более 200 занятий для школьников и студентов средне-специальных учебных заведений. Образовательные мероприятия прошли в 57 населенных пунктах, в них приняли участие более 7000 человек.

Основная задача образовательного проекта – формирование среди молодых людей новой пенсионной культуры, когда каждый гражданин должен осознавать личную ответственность за свое будущее. Вместе с уроками финансовой грамотности эти знания помогут молодым тулякам ответственно подходить к формированию личных накоплений, в том числе пенсионных.

Школьники и студенты узнали об основах пенсионного законодательства и базовых принципах формирования пенсии, а также о том, почему важно получать именно «белую» зарплату и как влияют различные факторы на размер пенсии.

В учебные заведения региона направлено более 8000 учебников «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Это пособие выпускается специально для проведения подобных уроков и ежегодно обновляется с учетом изменений законодательства.

Также Пенсионным Фондом запущен сайт «Школьникам о пенсиях», разработанный с учетом особенностей восприятия и потребностей молодого поколения.

вчера, в 20:48 0
Другие статьи по темам
Событие
Пенсионный Фонд Россииуроки для школьниковшкольникам рассказали о пенсияхобразовательная кампания
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В куркинском парке состоялось открытие хоккейного сезона
В куркинском парке состоялось открытие хоккейного сезона
Полисы ОСАГО защитят от подделок с помощью QR-кода
Полисы ОСАГО защитят от подделок с помощью QR-кода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.