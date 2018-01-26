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Полисы ОСАГО защитят от подделок с помощью QR-кода

Полисы ОСАГО защитят от подделок с помощью QR-кода

Новая форма будет единой как для бумажных, так и для электронных документов.

В России введена новая форма страхового полиса ОСАГО. Теперь бланк будет дополнен QR-кодом, с помощью которого можно будет получить сведения о договоре. Новая форма будет единой как для бумажных, так и для электронных полисов.

В коде будет содержаться наименование страховщика; серия, номер и дата выдачи полиса; марка, модель и номера застрахованного транспортного средства. Основная задача нововведения – защитить полисы от подделки. При этом предыдущая форма полиса может использоваться страховщиками до 1 июля.

По информации пресс-службы отделения Банка России по Тульской области, на полисе нового образца также будет указан расчет размера страховой премии – коэффициент КБМ, дающий «скидку» за безаварийную езду, можно узнать и проверить непосредственно по полису. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:12 +4
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Место
Тульская область

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