Полисы ОСАГО защитят от подделок с помощью QR-кода

Новая форма будет единой как для бумажных, так и для электронных документов.

В России введена новая форма страхового полиса ОСАГО. Теперь бланк будет дополнен QR-кодом, с помощью которого можно будет получить сведения о договоре. Новая форма будет единой как для бумажных, так и для электронных полисов.

В коде будет содержаться наименование страховщика; серия, номер и дата выдачи полиса; марка, модель и номера застрахованного транспортного средства. Основная задача нововведения – защитить полисы от подделки. При этом предыдущая форма полиса может использоваться страховщиками до 1 июля.

По информации пресс-службы отделения Банка России по Тульской области, на полисе нового образца также будет указан расчет размера страховой премии – коэффициент КБМ, дающий «скидку» за безаварийную езду, можно узнать и проверить непосредственно по полису.