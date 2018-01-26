В куркинском парке состоялось открытие хоккейного сезона

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Куркинский парк культуры и отдыха – один из спортивных центров района – жители регулярно приходят сюда для того чтобы позаниматься на спортивных тренажерах, поиграть в футбол или хоккей.

В честь открытия сезона на ледовой площадке прошло театрализованное представление, а хоккейные команды «Куркино» и «Куликово поле» провели первую тренировку.

С наступлением настоящей зимы спортсмены могут пользоваться новой модульной отапливаемой раздевалкой, которую в прошлом году по поручению губернатора Тульской области установил фонд «Перспектива».

С такой просьбой к Алексею Дюмину обратились местные жители во время его визита в райцентр. По словам директора Фонда Юлии Федосеевой, оборудование раздевалки стало одним из 193 проектов, реализованных Фондом в Тульской области.