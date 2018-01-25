Спорная новостройка в Узловой: Застройщик капитально отремонтировал крышу

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Прежняя кровля не выдержала ноябрьских дождей, в результате косметический ремонт в квартирах пришел в негодность.

В Узловой продолжается ремонт в новостройке, расположенной по адресу ул. Андреева, д. 2. Работы проводятся силами субподрядной организации, их оплачивает компания, построившая дом.

Как рассказал Myslo глава администрации Узловского района Николай Терехов, на сегодняшний день подрядчик закончил ремонт кровли.

Николай Терехов — Перед приемкой дома и вручением в октябре ключей УКС проверял состояние квартир, всё было в порядке. Но ноябрьские дожди показали, что есть недочеты, – пояснил Николай Терехов. – Для нас это было неприятной неожиданностью, как и для тех, кто получил ключи. Мы связались с застройщиком и решили этот вопрос, чтобы дом был приведен в нормальное состояние. Объем работ предстоял большой, но то, что уже сделана кровля, – это хорошо. По всем недочетам, которые появились в квартирах после пролития, были составлены акты, и следующий этап – устранить дефекты в квартирах, которые появились после протечки крыши. Ремонт в квартирах будет проведен в ближайшее время.

Напомним, как сообщалось ранее, у подрядчика есть время до конца февраля, чтобы устранить имеющиеся замечания.

– Что же касается установленных в квартирах батарей, которыми были недовольны жители, то они допустимы к установке в жилье эконом-класса. Их теплоотдача полностью соответствует площади комнат, – добавил глава администрации Узловского района.

Он пообещал, что ремонт в новостройке будет обязательно проведен и завершится к концу февраля.