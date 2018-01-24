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В Узловой переселенцам вручили ключи от непригодной для жилья новостройки
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В Узловой переселенцам вручили ключи от непригодной для жилья новостройки

Долгожданные ключи для бывших жителей аварийных домов — еще не гарантия комфортного проживания в новой квартире. Так произошло в Узловой.

Город Узловая, ул. Андреева, 2. Новостройка.

Здесь в октябре состоялось торжественное вручение ключей от 56 квартир в новостройке. Торжества отгремели, и очень скоро переселенцы поняли, что жить в новом доме невозможно: во время дождей крыша по всей площади течет так, что на полу собираются лужи, подъезд заливает до первого этажа.

 

Из-за постоянной сырости в новых квартирах, которые не прослужили своим хозяевам и пары месяцев, отходят обои, появляется грибок на стенах, осыпается штукатурка.

Кроме того, есть претензии к качеству отопления. В квартирах установлены батареи, предусмотренные для подъезда, — они не обеспечивают обогрев помещения должного уровня. Практически все квартиры, несмотря на наличие ключей у их хозяев, пустуют.

Вот такая батарея в новой квартире Людмилы, с виду – обычная:

А на деле:

Таким мизерным радиатором разве можно обогреть комнату?!

Из-за целой кучи проблем люди отказались подписывать акт сдачи дома, в их числе и Татьяна Орлова. Но далее случилась коллизия: в администрации района женщину назвали «захватчиком муниципальной собственности».


Татьяна Орлова

— Мне звонят и говорят, что если я не согласна, нужно возвращать ключи, но я отказываюсь. За это меня и назвали «захватчиком». Ключи они же мне сами вручили, но в такие условия я переезжать не хочу! Как жить в квартире, когда на голову постоянно льется вода? — возмущается Татьяна Орлова.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тульской области Михаил Глухов:

Михаил Глухов

— Невероятно, как можно людей, многие из которых всю свою жизнь прожили в бараках, оставить в ситуации, когда они не могут пользоваться новым, положенным им по закону жильем? Администрация не должна устраняться от решения проблем жителей района, которые попали в такую ситуацию не по своей вине, а, вероятно, из-за халатного отношения к своим обязанностям некоторых чиновников.

В декабре была организована встреча жителей с главой администрации Узловского района Николаем Тереховым. Татьяна Орлова провела для главы экскурсию по своему жилью.

Николай Терехов

— В доме была установлена мягкая мем­бранная кровля, которая еще на этапе проектирования вызывала опасения, прежде всего из-за того, что в районе нет специалистов, работающих с таким видом покрытия. Однако застройщик не согласился вносить изменения в свой проект. Теперь компании придется за собственный счет провести ремонт крыши, а затем и восстановить внутреннюю отделку в залитых квартирах.

Он пообещал, что ремонт в новостройке будет обязательно проведен и завершится к концу февраля.

Галерея
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 1
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 2
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 3
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 4
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 5
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 6
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 7
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 8
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 9
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 10
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 11
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 12
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 13
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 14
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 15
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 16
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 17
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 18
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 19
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 20
Качество новостройки для переселенцев в Узловой, Фото: 21
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:45 +5
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Место
Тульская областьУзловая

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