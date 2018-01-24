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Бывший начальник полиции Ясногорского района получил 1,5 года колонии
Фото tulasmi.ru. На фото справа – Александр Левашов.

Бывший начальник полиции Ясногорского района получил 1,5 года колонии

Он завел фиктивное уголовное дело, чтобы улучшить показатели своей работы.

В Ясногорске суд вынес обвинительное заключение по делу бывшего заместителя начальника — начальника полиции ОМВД России по Ясногорскому району Александра Левашова. Уголовное дело в отношении бывшего стража порядка было возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области по статье «Превышение должностных полномочий». Расследованием занималось СУ СК РФ по Тульской области.

Суд установил, что 27 января 2017 года Левашов завел фиктивное уголовное дело в отношении жителя Ясногорска. Мужчина хранил на своем складе немаркированную алкогольную продукцию для личного потребления. Бывший страж порядка под давлением заставил его признаться, что якобы эта продукция поступала на продажу. В результате потерпевший был привлечен к уголовной ответственности. Впоследствии уголовное преследование в отношении мужчины прекращено.

По мнению обвинения, таким образом Левашов хотел повысить показатели своей работы.

Приговором суда ближайшие 1,5 года бывший начальник полиции Ясногорска проведет в колонии-поселении, а также на 2 года он лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:00 +2
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Место
ЯсногорскТульская область

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