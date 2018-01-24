Тульских сутенеров, обвиняющихся в похищении женщины, заключили под стражу

27-летняя тулячка и ее 34-летний подельник отомстили проститутке, решившей уйти из «бизнеса».

Пролетарский районный суд по ходатайству следователя заключил под стражу 27-летнюю тулячку, занимавшуюся сутенерством, и ее 34-летнего подельника, подозреваемых в похищении человека.

По версии следствия, подозреваемые принуждали 26-летнюю женщину к оказанию интимных услуг, а когда она решила уйти из «бизнеса», отомстили ей.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что 27-летняя подозреваемая — владелица одного из кафе, расположенных на улице Союзной. Ее подельник также работал в этом заведении. О похищении проститутки в полицию заявил ее клиент.

– Злоумышленники обманом завладели ключами от квартиры, где их жертва находилась, после чего насильно вывели ее из квартиры, столкнули со ступеней подъезда и посадили в автомобиль.

Привезя женщину в кафе на улице Союзной, они по очереди нанесли ей несколько ударов руками и ногами по голове, после чего беспорядочно остригли ее волосы, — сообщали в пресс-службе СУСК по Тульской области.