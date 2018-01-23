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После публикации Myslo прокуратура нашла нарушения в работе щекинских властей
Фото из архива Myslo.

После публикации Myslo прокуратура нашла нарушения в работе щекинских властей

Комиссия от МО Ломинцевское составил акт обследования полуразрушенного дома с нарушениями.

Прокуратура города Щекино по указанию прокурора Тульской области Александра Козлова провела проверку после публикации на Myslo «В поселке под Тулой люди живут в полуразрушенном доме, а власти ...покрасили им фасад». 

Жители двухэтажного дома по ул. Космонавтов, 2 в пос. Социалистический Щекинского района рассказали, что живут в ужасных условиях: в строении провалился пол и нет современных коммуникаций. Власти долгое время не признавали дом аварийным. 

Прокуратура выяснила, что созданная администрация МО Ломинцевское межведомственная комиссия по обследованию жилого помещения работала с нарушениями.

25 октября 2017 года комиссия выявила основания для признания помещения подлежащим капитальному ремонту. Однако в акте соответствующих выводов о признании жилого помещения пригодным или непригодным для проживания не сделано. А этого требует закон. Кроме того, не указано на наличие либо отсутствие собственника жилого помещения, отсутствует описание инженерных систем здания, оборудования и механизмов, а также прилегающей к зданию территории.

Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания также не соответствует установленной законом форме. 

Таким образом, обследование жилого помещения проведено с нарушениями требований жилищного законодательства, что может привести к нарушению прав и законных интересов граждан на комфортные и благоприятные условия для проживания.

Причинами указанных нарушений является несоблюдение требований действующего законодательства должностными лицами администрации МО Ломинцевское Щекинского района.

В связи с этим Щекинская прокуратура в адрес главы администрации МО Ломинцевское Валентины Маркс внесла представление с требованием принять меры по устранению допущенных нарушений жилищного законодательства.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:19 +4
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Событие
проверка прокуратуры
Место
посёлок Ломинцевский

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