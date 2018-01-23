Фото Алексея Пирязева
Погода в Туле 24 января: облачно, морозно и туманно
Синоптики обещают пониженное давление, осадков не предвидится.
Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.
Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер переменный, до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от -18 до -13 градусов, днём – от -13 до -8. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.
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