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Погода в Туле 24 января: облачно, морозно и туманно
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 24 января: облачно, морозно и туманно

Синоптики обещают пониженное давление, осадков не предвидится.

Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер переменный, до семи метров в секунду. 

Температура воздуха ночью – от -18 до -13 градусов, днём – от -13 до -8. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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