Погода в Туле 24 января: облачно, морозно и туманно

Фото Алексея Пирязева

Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер переменный, до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -18 до -13 градусов, днём – от -13 до -8. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.