Где в Туле 22 января не будет электроэнергии

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

пер. Дачный, 1-12;

Орловское шоссе, 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117

8-й пр-зд, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.);

10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123;

12-й пр-зд, 61;

19-й пр-зд, 4-14 (чётн.), 20, 23, 3-19 (нечётн.);

20-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.);

21-й пр-зд, 1-27;

22-й пр-зд, 17, 28;

25-й пр-зд, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.);

31-й пр-зд, 2-48 (чётн.);

ул. Капитана Громова, 19, 21, 25

1-й пр-зд Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.);

ул. Фучика, 45, 47;

ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к

п. Горелки: ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.)

ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.) ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.)

Мясново: ул. Чмутова, 94-128 (чётн.), 47-81-а (нечётн.); 2-й пр-зд, 2-е; ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б; ул. Планерная, 8; 1-й Клинской пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-г, 2-в, 2-ж

ул. Чмутова, 94-128 (чётн.), 47-81-а (нечётн.); 2-й пр-зд, 2-е; ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б; ул. Планерная, 8; 1-й Клинской пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-г, 2-в, 2-ж п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 1-15; пер. Калужский, 1-15