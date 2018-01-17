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Алексей Дюмин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Шатск

Алексей Дюмин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Шатск

Строительство этого ФОКа в свое время затянулось из-за нерадивых подрядчиков.

Сегодня — это современный спортивный комплекс, оборудованный для оздоровительных занятий, спортивных игр и соревнований.

В школе поселка Шатск спортзал небольшой, и теперь уроки физкультуры будут проходить в здании нового ФОКа. Всю первую половину дня он будет занят под проведение школьных занятий. Здесь также есть тренажерный зал, где смогут заниматься взрослые жители поселка.

Алексей Дюмин:

– В этом ФОКе созданы все условия и для детей, и для взрослых. Надеюсь, и даже уверен, что жители Шатска будут часто и охотно приходить сюда, может быть, даже целыми семьями, чтобы укреплять свое здоровье!

сегодня, в 15:04 +2
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Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаШатск

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