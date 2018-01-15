За год тульский Роспотребнадзор выявил 209 нарушений антитабачного законодательства

С предпринимателей и юридических лиц взысканы штрафы на сумму более 1 млн рублей.

Специалисты тульского Управления ведомства в 2017 году провели проверки в отношении 165 хозяйствующих субъектов. Ещё 75 проверок прошли в общем режиме. Из проверенных 240 объектов, нарушения законодательства установлены на 204.

Самое распространённое нарушение – курение на территориях образовательных, медицинских и социальных учреждений, промышленных и производственных площадок. На втором месте – несоблюдение требований к знаку о запрете курения.

Продавцов инспекторы уличили в продаже сигарет по цене, превышающей максимальную розничную цену, указанную на пачке и стимулировании продаж с помощью скидок. В 20 торговых точках не было обязательного перечня реализуемой табачной продукции. 16 магазинов продавали сигареты на расстоянии менее ста метров от территории образовательных учреждений.

По результатам проверок возбуждено 209 дел об административном правонарушении. В трех случаях судом вынесено решение о конфискации 1392 пачек сигарет без акцизных марок, на общую сумму 125 тысяч рублей. За выявленные нарушения виновные привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила один миллион рублей.