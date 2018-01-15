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Жителя Новомосковска осудят за кражу шампуня и спиртного из магазина

Жителя Новомосковска осудят за кражу шампуня и спиртного из магазина

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за мелкие хищения, поэтому его заключили под стражу.

Заместителем прокурора Новомосковска утверждено обвинение ранее судимого 57-летнего жителя райцентра. Он обвиняется в нескольких мелких кражах.

Мужчина, ранее отбывший десять суток административного ареста за аналогичное нарушение, 11 ноября прошлого года украл из магазина три флакона шампуня. Спрятав товар под одежду, он попытался уйти, но был задержан сотрудниками торговой точки.

Спустя девять дней, в другом магазине, вор взял с витрины бутылку спиртного стоимостью 2999 рублей, спрятал под одежду и скрылся. Сейчас вор находится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +5
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