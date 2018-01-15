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Замужних тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты и таланта
«Миссис Тула – 2017» Ольга Воробьева со своими дочерьми. Фото МА Linda.

Замужних тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты и таланта

В начале марта, в первый месяц весны, состоится финальное шоу конкурса для замужних женщин с детьми «Миссис Тула – 2018».

Конкурс организует модельное агентство Linda при поддержке министерства культуры Тульской области. Ежегодный областной конкурс красоты и таланта «Миссис Тула» является региональным отборочным туром Всероссийского конкурса «Миссис Россия International» и проводится в нашем регионе уже восьмой раз.

 

Конкурс традиционно будет состоять из трех выходов: знакомство, творческий конкурс, выход в вечерних платьях.
Знакомство — один из самых трогательных конкурсных выходов, где на сцену участницы выходят вместе со своими семьями и жюри вместе со зрителями знакомятся с конкурсантками.

 

В творческом конкурсе финалистки раскрывают свои творческие таланты — это и драматургия, и хореография, и вокал, и оригинальный жанр. В этом конкурсном выходе могут проявлять свои творческие способности не только участницы, но и члены их большой и дружной семьи.

Ну и конечно же, самый красивый выход — выход в вечерних платьях, это торжество и красота женщины и матери.
Все выходы проходят под живую музыку тульских исполнителей.

К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:

  • возраст от 18 лет;
  • наличие детей;
  • прописка в Тульской области.

Чтобы принять участие в этом престижном и значимом конкурсе, надо заполнить анкету в офисе агентства Linda (Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304) или на сайте агентства в электронном виде. Тел. 704-734.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:13 +3
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