Замужних тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты и таланта

«Миссис Тула – 2017» Ольга Воробьева со своими дочерьми. Фото МА Linda.

В начале марта, в первый месяц весны, состоится финальное шоу конкурса для замужних женщин с детьми «Миссис Тула – 2018».

Конкурс организует модельное агентство Linda при поддержке министерства культуры Тульской области. Ежегодный областной конкурс красоты и таланта «Миссис Тула» является региональным отборочным туром Всероссийского конкурса «Миссис Россия International» и проводится в нашем регионе уже восьмой раз.

Конкурс традиционно будет состоять из трех выходов: знакомство, творческий конкурс, выход в вечерних платьях.

Знакомство — один из самых трогательных конкурсных выходов, где на сцену участницы выходят вместе со своими семьями и жюри вместе со зрителями знакомятся с конкурсантками.

В творческом конкурсе финалистки раскрывают свои творческие таланты — это и драматургия, и хореография, и вокал, и оригинальный жанр. В этом конкурсном выходе могут проявлять свои творческие способности не только участницы, но и члены их большой и дружной семьи.

Ну и конечно же, самый красивый выход — выход в вечерних платьях, это торжество и красота женщины и матери.

Все выходы проходят под живую музыку тульских исполнителей.



К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:

возраст от 18 лет;

наличие детей;

прописка в Тульской области.

Чтобы принять участие в этом престижном и значимом конкурсе, надо заполнить анкету в офисе агентства Linda (Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304) или на сайте агентства в электронном виде. Тел. 704-734.