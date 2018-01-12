Прокурор Тульской области поздравил с праздником прокурорских работников
12 января 2018 года исполняется 296 лет со дня учреждения органов прокуратуры Российской Федерации.
Уважаемые коллеги! Уважаемые ветераны органов прокуратуры!
Деятельность прокуратуры последовательно направлена на достижение верховенства закона, обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод граждан.
В 2017 году прокурорами проделана значительная работа по правовому обеспечению задач, направленных на защиту конституционных прав и законных интересов граждан и государства. Под особым вниманием прокуратуры остаются вопросы социальной защищенности инвалидов, ветеранов, детей.
О доверии граждан прокуратуре свидетельствует ежегодно возрастающее количество обращений граждан за защитой нарушенных прав.
В связи с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации выражаю благодарность всем работникам прокуратуры области за напряженную и самоотверженную работу по укреплению законности, их семьям за поддержку и понимание.
Особые слова признательности и благодарности нашим уважаемым ветеранам, многие годы своей жизни посвятившим служению в органах прокуратуры.
Поздравляю сотрудников прокуратуры и членов их семей, ветеранов с нашим профессиональным праздником и желаю дальнейших успехов в службе, мира, оптимизма, крепкого здоровья и счастья!
Прокурор Тульской области
государственный советник юстиции 2 класса