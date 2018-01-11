Погода в Туле 12 января: гололедица, снег и заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от десяти до пяти градусов ниже нуля, днём – от -8 до -3. Атмосферное давление пониженное – 750-755 мм рт. ст.