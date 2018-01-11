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Погода в Туле 12 января: гололедица, снег и заморозки

Погода в Туле 12 января: гололедица, снег и заморозки

Синоптики прогнозируют пониженное давление и облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду. 

Температура воздуха ночью – от десяти до пяти градусов ниже нуля, днём – от -8 до -3. Атмосферное давление пониженное – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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