Скандал с таунхаусом в Туле: Власти требуют сноса дома на 10 семей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Права на квартиры в этой новостройке у жильцов зарегистрированы, у многих – ипотечные кредиты. Почему дом вдруг стал «незаконным»?

В Туле таунхаусы строят не первый год, но до сих пор остается нерешенным вопрос: на какой земле могут строиться блокированные дома? И что это вообще за дома – индивидуальные или многоквартирные?

Дом №43/6 по ул. Станиславского/Леваневского был построен в 2014 году. Здесь 10 квартир, на данный момент собственники обустроились и живут в четырех, в числе жильцов – дети. Всего же собственников на данный момент – 14 человек.

Недавно администрация Тулы обратилась в суд с иском о признании дома самовольной постройкой и о последующем его сносе.

Рассказывает один из жильцов Кирилл Комаров:

– Покупая жилье в этом доме, мы как законопослушные граждане оформили все сделки, прошли процедуру регистрации права собственности в государственных органах, получили документы на руки. До момента сделки дом уже был построен и сдан. При регистрации никаких вопросов со стороны властей, регионального Фонда ипотечного кредитования и страховщиков не возникало. Мы сделали в квартирах ремонт, купили мебель, благоустроили территорию. И вот спустя почти три года появился иск о неправомерности постройки дома. Люди брали деньги в долг, кто-то влез в ипотеку. Как такое может быть?!

Люди возмущены неожиданным поворотом. Почему вопросов не возникало, когда дом строился? Кто подписал разрешение на ввод дома в эксплуатацию? Почему спустя три года, когда сделка покупки недвижимости прошла проверку в органах регистрации и на руки были получены свидетельства о собственности, а люди уже вложили средства в этот дом, владельцы квартир оказались под угрозой остаться на улице?

Кирилл Комаров пояснил, что земля, на которой возведен дом, имеет разрешенный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство». По его словам, дом строили три человека (они же являлись изначальными собственниками). После же они продали свои доли нынешним владельцам.

В администрации Тулы подтвердили, что проблема как раз в том, что многоквартирный дом находится на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это незаконно. Городские власти подали иск в суд на основании материалов, представленных инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору.

Myslo запросил официальный комментарий у администрации Тулы. В ответе за подписью главы администрации Тулы Евгения Авилова говорится, что «разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию каких-либо объектов по данному адресу администрацией города Тулы не выдавалось».

Как тогда жителям выдавали ипотеку и регистрировали их права на квартиры?

Это далеко не единичный случай строительства таунхауса в частном секторе. Но иск о сносе подан только в отношении дома №43/6 по ул. Станиславского/Леваневского.

– В случае, если дом будет признан самовольной постройкой, собственники помещений в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков к лицу, осуществившему самовольную постройку, – пояснили в пресс-службе администрации Тулы.

Получается, что семьи могут оказаться на улице, а требовать компенсации могут только у застройщика. Суд в данном случае ничего не гарантирует: у частных лиц, продававших квартиры, может просто не оказаться денег или желания, чтобы возместить ущерб. При этом со стороны властей, под носом у которых всё это происходит, никакой защиты не будет.

В администрации Тулы дали советы желающим приобрести жилье в таунхаусах частного сектора.