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В храмах Тулы прошли Рождественские службы
Фоторепортаж Алексея Пирязева.

В храмах Тулы прошли Рождественские службы

В Успенском кафедральном соборе праздничное богослужение совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах, церквях и приходах Тульской области прошли Рождественские богослужения.

В Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы праздничное богослужение совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

На Рождественской службе присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона поздравил прихожан и митрополита со светлым праздником Рождества Христова.

 

Рождество Христово — один из важнейших праздников в христианстве. Отмечается в день, традиционно принимаемый за день рождения Иисуса Христа.

Вместе с Русской Православной Церковью праздник Рождества Христова по новому стилю (в ночь на 7 января) встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

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Как туляки встретили Рождество, Фото: 1
Как туляки встретили Рождество, Фото: 2
Как туляки встретили Рождество, Фото: 3
Как туляки встретили Рождество, Фото: 4
Как туляки встретили Рождество, Фото: 5
Как туляки встретили Рождество, Фото: 6
Как туляки встретили Рождество, Фото: 7
Как туляки встретили Рождество, Фото: 8
Как туляки встретили Рождество, Фото: 9
Как туляки встретили Рождество, Фото: 10
Как туляки встретили Рождество, Фото: 11
Как туляки встретили Рождество, Фото: 12
Как туляки встретили Рождество, Фото: 13
Как туляки встретили Рождество, Фото: 14
Как туляки встретили Рождество, Фото: 15
Как туляки встретили Рождество, Фото: 16
Как туляки встретили Рождество, Фото: 17
Как туляки встретили Рождество, Фото: 18
Как туляки встретили Рождество, Фото: 19
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Как туляки встретили Рождество, Фото: 24
Как туляки встретили Рождество, Фото: 25
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Как туляки встретили Рождество, Фото: 49
Как туляки встретили Рождество, Фото: 50
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Как туляки встретили Рождество, Фото: 54
Как туляки встретили Рождество, Фото: 55
Как туляки встретили Рождество, Фото: 56
Как туляки встретили Рождество, Фото: 57
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 02:37 0
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