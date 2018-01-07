В храмах Тулы прошли Рождественские службы

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах, церквях и приходах Тульской области прошли Рождественские богослужения. В Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы праздничное богослужение совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. На Рождественской службе присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона поздравил прихожан и митрополита со светлым праздником Рождества Христова.

Рождество Христово — один из важнейших праздников в христианстве. Отмечается в день, традиционно принимаемый за день рождения Иисуса Христа.

Вместе с Русской Православной Церковью праздник Рождества Христова по новому стилю (в ночь на 7 января) встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.