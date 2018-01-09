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В праздничные дни тульские улицы убирали 94 единицы спецтехники
Фото из архива Myslo.

В праздничные дни тульские улицы убирали 94 единицы спецтехники

Особое внимание уделялось содержанию площади Ленина.

В Туле специалисты коммунальных служб выполняли работы по очистке и обработке реагентом проезжих частей дорог, остановочных павильонов, пешеходных зон, разворотных колец, мостов и путепроводов, вывозу снега и сбору мусора.

С 25 декабря по 8 января на обработку улиц было израсходовано более 1,3 тыс. тонн песко-соляной смеси и 156 тонн реагента.

– Вывезено 3,5 тыс. куб. метров снега и более 5 тысяч куб. метров мусора. Ликвидированы стихийные свалки по ул. Дзержинского, 1-й, 2-й Хомутовке, пер. Циолковского/Горняцкой, ул. Каминского, М. Смирнова/Колетвинова, Епифанскому шоссе, Дементьева и др., – сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

В праздничные дни особое внимание уделялось содержанию площади Ленина.

В среднем в работах было задействовано 94 единицы спецтехники – снегопогрузчики, тракторы МТЗ, самосвалы. КДМ и т.д. Также на механизированную уборку и ручную уборку было привлечено 155 специалистов АО «Спецавтохозяйство».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:34 −1
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