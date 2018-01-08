На трассе М-2 «Крым» сбили пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

7 января в 18.25 на 274-м километре автодороги М-2 «Крым» в направлении Москвы следовал автомобиль «Хонда Цивик». 27-летний водитель сбил пешехода, который переходил дорогу вне населенного пункта, в неположенном месте, в темной одежде без светоотражающих элементов.

54-летнего мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.