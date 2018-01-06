новости
новости
Регистрация
Как работает Тула в Рождество

Как работает Тула в Рождество

Как будут работать поликлиники, рынки, ТЦ? Куда позвонить в случае аварии? Справка от Myslo.

Рынки
  • Центральный (тел. 36−19−00): 7 января — выходной.
  • «Хопёр» (тел. 47−33−90): работает.
  • «Южный» (тел. 23−56−50): 7 января — выходной.
  • Фрунзенская ярмарка (тел. 31−55−25): 7 января — выходной.

В остальные дни рынки работают по обычному графику.

Торговые центры

ТЦ Тулы работают 7 января в обычном графике, за исключением:

  • Строительный супермаркет «К-Раута» (тел. 70−30−70): 6 января — с 10.00 до 20.00, 7 января — с 10.00 до 22.00.
  • ТЦ «Утюгъ» (тел. 25−02−04): 6 января — с 10.00 до 18.00; 7 января — выходной.
Бассейны
  • Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 7 января — выходной.
  • Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): работает.
  • Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 7 января — выходной.
Почта

В Тульской области 6 января рабочий день отделений Почты России  сокращен на один час.

7 января 2018 года выходной. С 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

ЗАГС

7 января — выходной день.

Государственная регистрация смерти будет производиться:

• 8 января с 8.00 до 16.00.

Государственная регистрация рождения будет производиться:

• 8 января с 9.00 до 17.00 на проспекте Ленина, 91.

Поезда и электрички

Электрички и пригородные поезда будут курсировать:

  • По 7 января — расписанием субботы (выходного дня);
  • 8 января — расписанием воскресенья (выходного дня);
  • 9 января — расписанием вторника (буднего дня).
Поликлиники

Поликлиники Тульской области работают все праздничные дни по 8 января включительно ежедневно с 9.00 до 15.00.
 

Платные парковки

По 8 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города. Период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.
 

Музеи
  • Тульский государственный музей оружия: 7, 8 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 6 января - с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).
  • Музей «Тульский кремль»: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Музей «Тульские самовары»: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Богородицкий дворец-музей и парк: 9 января — выходной, 6, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Выставочный зал: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»: 7, 8 января — музей закрыт для посещения, 6 января — до 16.00 (последняя экскурсия в 14.30).
  • Тульский областной художественный музей: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»: 9 января — выходной, 2−8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Дом-музей В. В. Вересаева: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Историко-мемориальный музей Демидовых: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
Центры обслуживания «ТНС энерго Тула»

Центры обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула» возобновят работу с 9 января.

С 1 по 8 января передать показания приборов учета, проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители Тульской области смогут по телефону горячей линии: 52−34−10.

Дежурство ресурсо­снабжающих организаций
  • В период с 30 декабря по 8 января будут работать круглосуточные горячие линии ресурсоснабжающих организаций и предприятий:
  • АО «Тулатеплосеть» — 42−53−21, 42−53−23 (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба);
  • АО «Тулагорводоканал» — 42−53−26, 42−53−34;
  • АО «Тульские городские электрические сети» — 24−93−50, 74−93−50;
  • ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго» — 73−03−51, 46−93−52;
  • АО «Газпром газораспределение Тула» — 30−82−32 (круглосуточная ЦДС);
  • МКП «Тулагорсвет» — 47−38−82, 36−42−75.
дежурство чиновников

Кроме того, в новогодние дни с 30 декабря по 8 января круглосуточное дежурство будет организовано в территориальных округах:

  • Центральный территориальный округ — 31−28−47,
  • Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80,
  • Привокзальный территориальный округ — 24−71−74,
  • Зареченский территориальный округ — 47−32−94,
  • Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).
Экстренные службы
  • Единая служба спасения — 112.
  • Единый телефон пожарных спасателей — 101.
  • Полиция — 102.
  • Скорая помощь — 103.
  • Аварийная газовая служба — 104.
  • Телефон доверия главного управления МЧС России по Тульской области — 8 (4872) 56-99-99.
Сюжет: Новый год - 2018
Как будет ходить тульский транспорт в Рождественскую ночь?
Жизнь Тулы и области
Как будет ходить тульский транспорт в Рождественскую ночь?
сегодня, в 17:48, 22 349 1
Рождество на «Октаве» в Туле: воркшопы, новогодний маркет и мастер-классы на катке
Жизнь Тулы и области
Рождество на «Октаве» в Туле: воркшопы, новогодний маркет и мастер-классы на катке
сегодня, в 16:16, 39 682 0
Праздничная афиша на 6 января: Что ждет туляков?
Жизнь Тулы и области
Праздничная афиша на 6 января: Что ждет туляков?
сегодня, в 11:11, 6 1460 1
Тульский Дед Мороз поздравляет портальцев с Новым годом!
Жизнь Тулы и области
Тульский Дед Мороз поздравляет портальцев с Новым годом!
1 января, в 00:01, 125 1654 14
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
расписаниекак работает Тулабассейныпочтагорячие линиимузеиаварийные службы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки создали петицию против ограничения парковки
Туляки создали петицию против ограничения парковки
После Рождества в Тулу наконец придет настоящая зима
После Рождества в Тулу наконец придет настоящая зима
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.