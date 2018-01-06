Как работает Тула в Рождество

Как будут работать поликлиники, рынки, ТЦ? Куда позвонить в случае аварии? Справка от Myslo.

Рынки

Центральный (тел. 36−19−00): 7 января — выходной.

«Хопёр» (тел. 47−33−90): работает.

«Южный» (тел. 23−56−50): 7 января — выходной.

Фрунзенская ярмарка (тел. 31−55−25): 7 января — выходной.

В остальные дни рынки работают по обычному графику.

Торговые центры

ТЦ Тулы работают 7 января в обычном графике, за исключением:

Строительный супермаркет «К-Раута» (тел. 70−30−70): 6 января — с 10.00 до 20.00, 7 января — с 10.00 до 22.00.

ТЦ «Утюгъ» (тел. 25−02−04): 6 января — с 10.00 до 18.00; 7 января — выходной.

Бассейны

Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 7 января — выходной.

Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): работает.

Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 7 января — выходной.

Почта

В Тульской области 6 января рабочий день отделений Почты России сокращен на один час.

7 января 2018 года выходной. С 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

ЗАГС

7 января — выходной день.

Государственная регистрация смерти будет производиться:

• 8 января с 8.00 до 16.00.

Государственная регистрация рождения будет производиться:



• 8 января с 9.00 до 17.00 на проспекте Ленина, 91.

Поезда и электрички

Электрички и пригородные поезда будут курсировать:

По 7 января — расписанием субботы (выходного дня);

8 января — расписанием воскресенья (выходного дня);

9 января — расписанием вторника (буднего дня).

Поликлиники

Поликлиники Тульской области работают все праздничные дни по 8 января включительно ежедневно с 9.00 до 15.00.



Платные парковки

По 8 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города. Период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.



Музеи

Тульский государственный музей оружия: 7, 8 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 6 января - с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).

Музей «Тульский кремль»: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Музей «Тульские самовары»: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Богородицкий дворец-музей и парк: 9 января — выходной, 6, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Выставочный зал: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»: 7, 8 января — музей закрыт для посещения, 6 января — до 16.00 (последняя экскурсия в 14.30).

«Ясная Поляна»: 7, 8 января — музей закрыт для посещения, 6 января — до 16.00 (последняя экскурсия в 14.30). Тульский областной художественный музей: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»: 9 января — выходной, 2−8 января — с 10.00 до 18.00.

«Бежин луг»: 9 января — выходной, 2−8 января — с 10.00 до 18.00. Дом-музей В. В. Вересаева : 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00. Историко-мемориальный музей Демидовых: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Центры обслуживания «ТНС энерго Тула»

Центры обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула» возобновят работу с 9 января.



С 1 по 8 января передать показания приборов учета, проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители Тульской области смогут по телефону горячей линии: 52−34−10.

Дежурство ресурсо­снабжающих организаций

В период с 30 декабря по 8 января будут работать круглосуточные горячие линии ресурсоснабжающих организаций и предприятий:

АО «Тулатеплосеть» — 42−53−21, 42−53−23 (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба);

АО «Тулагорводоканал» — 42−53−26, 42−53−34;

АО «Тульские городские электрические сети» — 24−93−50, 74−93−50;

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго» — 73−03−51, 46−93−52;

АО «Газпром газораспределение Тула» — 30−82−32 (круглосуточная ЦДС);

МКП «Тулагорсвет» — 47−38−82, 36−42−75.

дежурство чиновников

Кроме того, в новогодние дни с 30 декабря по 8 января круглосуточное дежурство будет организовано в территориальных округах:

Центральный территориальный округ — 31−28−47,

Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80,

Привокзальный территориальный округ — 24−71−74,

Зареченский территориальный округ — 47−32−94,

Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).

Экстренные службы