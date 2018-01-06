Как работает Тула в Рождество
Как будут работать поликлиники, рынки, ТЦ? Куда позвонить в случае аварии? Справка от Myslo.
- Центральный (тел. 36−19−00): 7 января — выходной.
- «Хопёр» (тел. 47−33−90): работает.
- «Южный» (тел. 23−56−50): 7 января — выходной.
- Фрунзенская ярмарка (тел. 31−55−25): 7 января — выходной.
В остальные дни рынки работают по обычному графику.
ТЦ Тулы работают 7 января в обычном графике, за исключением:
- Строительный супермаркет «К-Раута» (тел. 70−30−70): 6 января — с 10.00 до 20.00, 7 января — с 10.00 до 22.00.
- ТЦ «Утюгъ» (тел. 25−02−04): 6 января — с 10.00 до 18.00; 7 января — выходной.
- Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 7 января — выходной.
- Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): работает.
- Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 7 января — выходной.
В Тульской области 6 января рабочий день отделений Почты России сокращен на один час.
7 января 2018 года выходной. С 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
7 января — выходной день.
Государственная регистрация смерти будет производиться:
• 8 января с 8.00 до 16.00.
Государственная регистрация рождения будет производиться:
• 8 января с 9.00 до 17.00 на проспекте Ленина, 91.
Электрички и пригородные поезда будут курсировать:
- По 7 января — расписанием субботы (выходного дня);
- 8 января — расписанием воскресенья (выходного дня);
- 9 января — расписанием вторника (буднего дня).
Поликлиники Тульской области работают все праздничные дни по 8 января включительно ежедневно с 9.00 до 15.00.
По 8 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города. Период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.
- Тульский государственный музей оружия: 7, 8 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 6 января - с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).
- Музей «Тульский кремль»: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
- Музей «Тульские самовары»: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
- Богородицкий дворец-музей и парк: 9 января — выходной, 6, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.
- Выставочный зал: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
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Музей-усадьба
Л. Н. Толстого«Ясная Поляна»: 7, 8 января — музей закрыт для посещения, 6 января — до 16.00 (последняя экскурсия в 14.30).
- Тульский областной художественный музей: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
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Историко-культурный и природный музей-заповедник
И. С. Тургенева«Бежин луг»: 9 января — выходной, 2−8 января — с 10.00 до 18.00.
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Дом-музей
В. В. Вересаева: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
- Историко-мемориальный музей Демидовых: 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
Центры обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула» возобновят работу с 9 января.
С 1 по 8 января передать показания приборов учета, проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители Тульской области смогут по телефону горячей линии: 52−34−10.
- В период с 30 декабря по 8 января будут работать круглосуточные горячие линии ресурсоснабжающих организаций и предприятий:
- АО «Тулатеплосеть» — 42−53−21, 42−53−23 (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба);
- АО «Тулагорводоканал» — 42−53−26, 42−53−34;
- АО «Тульские городские электрические сети» — 24−93−50, 74−93−50;
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго» — 73−03−51, 46−93−52;
- АО «Газпром газораспределение Тула» — 30−82−32 (круглосуточная ЦДС);
- МКП «Тулагорсвет» — 47−38−82, 36−42−75.
Кроме того, в новогодние дни с 30 декабря по 8 января круглосуточное дежурство будет организовано в территориальных округах:
- Центральный территориальный округ — 31−28−47,
- Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80,
- Привокзальный территориальный округ — 24−71−74,
- Зареченский территориальный округ — 47−32−94,
- Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).
- Единая служба спасения — 112.
- Единый телефон пожарных спасателей — 101.
- Полиция — 102.
- Скорая помощь — 103.
- Аварийная газовая служба — 104.
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Телефон доверия главного управления МЧС России по Тульской области —
8 (4872) 56-99-99.