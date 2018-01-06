Туляки создали петицию против ограничения парковки

На днях в интернете появилась петиция под названием «Отменить запрещение стоянки по четным и нечетным дням на улице Михеева в г. Тула». Приводим ее текст полностью:

«В конце декабря 2017 г. на ул. Михеева установили знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» совместно с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Эти знаки и таблички пока закрыты черными пакетами. Но мы знаем, что это пока.

Мы тут же связались с отделом организации дорожного движения и транспортного обслуживания Тулы пояснили, что решение было предварительно принято администрацией Тулы и после пресс-релиза в течение 20 дней знаки будут открыты и заработают.

Но на момент звонка в этом отделе не знали, когда это произойдет.

Мы попытались выяснить, для чего это решение было принято. И нам пояснили, что это решение было принято в связи с тем, что трудно дорожникам осуществлять уборку нашей улицы в зимнее время от снега, т.к. автомобили постоянно стоят припаркованными на двух сторонах дороги улицы Михеева.

На вопрос: зачем же делать запрещение стоянки на круглый год (и зимой, и летом, и весной, и осенью) и почему бы не ставить временные знаки на период реальной уборки снега, которого нет до сих пор во всем Центральном регионе нашей Родины, и неизвестно будет ли вообще?

Нам ответили, что решение принимали не они (не отдел организации движения), они лишь исполняют решение администрации Тулы.

Абсурд всей ситуации в том, что и так постоянно не хватает парковочных мест на этой улице Михеева в связи с расположенными на ней жилыми (огромный жилой комплекс «Оружейная Слобода»), коммерческими (магазины, павильоны, центры услуг, салоны красоты и т. д. ), административными (тульская промышленная палата), культурными (Рогожинский парк) и другими хозяйственными субъектами.

Парковка на этой улице — это единственное подспорье автовладельцам, проживающим и работающим в близлежащих домах и зданиях. Запрещение парковки на этой улице — ставит под удар свободу передвижения и свободу частной собственности.

И как владелец автомобиля должен вести себя, если он не может даже на сутки поставить свой автомобиль?

Ведь с 0.00 часов начинается уже другой день (четный или нечетный. Или если ему нужно уехать и оставить машину на несколько дней? То есть даже на 2 дня никто не сможет оставить т/с на одной стороне улицы, т.к. это будет запрещено.

Мы требуем отменить это решение администрации Тулы в связи с его абсурдностью и ущемлением прав и свобод человека. Во всем цивилизованном мире давно придуман способ установки временных знаков «остановка запрещена» вместе с дополнительными табличками.

Как стало известно, эти знаки должны заработать уже с 15 января 2018 г. Остановим это вместе!».

На момент публикации новости петицию подписали всего 20 человек.

Напомним, ранее, для того, чтобы убрать улицу, дорожники обращались к автолюбителям с просьбой не парковать машины на период уборки. Например, как вот здесь и здесь.