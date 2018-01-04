Праздничная афиша на 4 января: зимний кинотеатр, концерт и дискотека
Туляков и гостей города ждут детские игровые программы, танцевальные мастер-классы и театрализованные представления.
4 января в Туле продолжатся народные гулянья. Myslo собрал полную афишу мероприятий на предстоящий день:
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 - рождественский духовой оркестр.
16.00 - концертная программа.
Площадка у здания администрации:
13.00 - Fitness mix Dancing.
13.30 - DJ-сет.
15.30 - танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Комсомольский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.
Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:
12.00 – игровая программа «Новогоднее чудо».
Ул. Пролетарская, 28:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».
Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:
14.00 – игровая программа «Новогодний серпантин».
Площадь Ленина:
15.00 – детская театрализованная программа Городского концертного зала.
16.30 – зимний кинотеатр.
19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей Городского концертного зала.
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.