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Праздничная афиша на 4 января: зимний кинотеатр, концерт и дискотека

Праздничная афиша на 4 января: зимний кинотеатр, концерт и дискотека

Туляков и гостей города ждут детские игровые программы, танцевальные мастер-классы и театрализованные представления.

4 января в Туле продолжатся народные гулянья. Myslo собрал полную афишу мероприятий на предстоящий день: 

4 ЯНВАРЯ

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Эстрада:

13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

15.00 - рождественский духовой оркестр.

16.00 - концертная программа.

Площадка у здания администрации:

13.00 - Fitness mix Dancing.

13.30 - DJ-сет.

15.30 - танцевальный мастер-класс.

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Комсомольский Парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.

Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:

12.00 – игровая программа «Новогоднее чудо».

Ул. Пролетарская, 28:

13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».

Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:

14.00 – игровая программа «Новогодний серпантин».

Площадь Ленина:

15.00 – детская театрализованная программа Городского концертного зала.

16.30 – зимний кинотеатр.

19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей Городского концертного зала.

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

сегодня, в 11:05 +1
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