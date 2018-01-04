В ДТП под Тулой пострадали четыре человека

ДТП произошло 3 января около 21.30 на 98 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». По предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», столкнулся с «Сузуки SX4», за рулем которого находилась 36-летняя женщина.

От удара автомобиль «Тойота» перевернулся. В аварии пострадали водители двух автомобилей, а также 10-летняя пассажирка «Сузуки» и 22-летняя пассажирка «Тойоты». После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены домой.