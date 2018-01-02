Фото из архива Myslo.
2 января по городу дежурит Максим Щербаков
Дежурство сотрудников администрации города Тулы организовано вплоть до 8 января.
Сегодня, 2 января, дежурит начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Александрович Щербаков.
Также жители могут обратиться по телефонам горячих линий в территориальных округах.
Центральный территориальный округ — 31−28−47
Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80
Привокзальный территориальный округ — 24−71−74
Зареченский территориальный округ — 47−32−94
Пролетарский территориальный округ — - 41−73−40 (с 9.00 до 18.00),
- 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00)
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