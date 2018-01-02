2 января по городу дежурит Максим Щербаков

Также жители могут обратиться по телефонам горячих линий в территориальных округах.

Центральный территориальный округ — 31−28−47

Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80

Привокзальный территориальный округ — 24−71−74

Зареченский территориальный округ — 47−32−94

Пролетарский территориальный округ — - 41−73−40 (с 9.00 до 18.00),

- 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00)