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Погода в Туле 2 января: переменная облачность и до 2 тепла
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 2 января: переменная облачность и до 2 тепла

Синоптики предупреждают: на дорогах гололедица.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в нашем регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. 

На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью около нуля, днем столбик термометра поднимется до +2°С. Ветер южный 5-10 м/с.

Атмосферное давление в норме - 740-745 мм ртутного столба.

По данным Meteoinfo.ru
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:00 0
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