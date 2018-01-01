Фото Алексея Пирязева.
Погода в Туле 2 января: переменная облачность и до 2 тепла
Синоптики предупреждают: на дорогах гололедица.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в нашем регионе переменная облачность, преимущественно без осадков.
На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью около нуля, днем столбик термометра поднимется до +2°С. Ветер южный 5-10 м/с.
Атмосферное давление в норме - 740-745 мм ртутного столба.
По данным Meteoinfo.ru
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