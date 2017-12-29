В Туле появится Школа милосердия
Там будут готовить сиделок для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В феврале 2015 года в Туле появился «Социальный учебно-оздоровительный университет пенсионеров и инвалидов» на базе регионального отделения Союза пенсионеров России.
В учебном классе, рассчитанном на 15 мест, пенсионеры осваивают современные гаджеты, а также проходят занятия по подготовке инструкторов здорового образа жизни.
Николай Мызников, директор Тульской региональной общественной организации «Социальный учебно-оздоровительный университет пенсионеров и инвалидов»:
Николай Мызников
- По окончании курса студенты нашего университета курируют работу групп здоровья в Туле и районах области. Сейчас таких групп создано девять. Также мы проводим большую просветительскую работу — выезжаем с лекциями о здоровом образе жизни в районы. Группы здоровья постоянно участвуют в Спартакиадах Всероссийского союза пенсионеров.
Также в социальном учебном заведении проводятся занятия по массажу и самомассажу.
Занятия в группах ведет кандидат медицинских наук Игорь Попов.
В 2017 году учебно-оздоровительный университет получил грант
Социальный учебно-оздоровительный университет пенсионеров и инвалидов: Тула, ул. Демидовская, 56 к 1, телефон: 47-60-27