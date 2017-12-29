В Туле появится Школа милосердия

Фото doc.guru, Алексея Пирязева

Там будут готовить сиделок для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В феврале 2015 года в Туле появился «Социальный учебно-оздоровительный университет пенсионеров и инвалидов» на базе регионального отделения Союза пенсионеров России.

В учебном классе, рассчитанном на 15 мест, пенсионеры осваивают современные гаджеты, а также проходят занятия по подготовке инструкторов здорового образа жизни.

Николай Мызников, директор Тульской региональной общественной организации «Социальный учебно-оздоровительный университет пенсионеров и инвалидов»:

Николай Мызников - По окончании курса студенты нашего университета курируют работу групп здоровья в Туле и районах области. Сейчас таких групп создано девять. Также мы проводим большую просветительскую работу — выезжаем с лекциями о здоровом образе жизни в районы. Группы здоровья постоянно участвуют в Спартакиадах Всероссийского союза пенсионеров.

Также в социальном учебном заведении проводятся занятия по массажу и самомассажу.

Занятия в группах ведет кандидат медицинских наук Игорь Попов.

В 2017 году учебно-оздоровительный университет получил грант Президента РФ.

Средства пойдут на развитие еще одного направления — Школы милосердия. Здесь будут готовить сиделок для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. По окончании курса слушателей ждет экзамен. Справившиеся с экзаменом получат соответствующий сертификат.

Социальный учебно-оздоровительный университет пенсионеров и инвалидов: Тула, ул. Демидовская, 56 к 1, телефон: 47-60-27